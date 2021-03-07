Глава Калининградской области поставил на место описавшего войну с РФ польского генерала

Калининград, 7 марта. Глава Калининградской области Антон Алиханов поставил на место экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака после слов о возможной войне НАТО с РФ.

Как отметил Алиханов в беседе с журналистами «Комсомольской правды», Россию нельзя обвинить в «агрессии» против балтийских государств.

«Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались. Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению, в том числе, им счастья не принесут», — сказал губернатор Калининградской области.

Алиханов добавил, что балтийским государствам следует в первую очередь думать о собственном экономическом развитии и принять меры для удержания населения, которое постепенно переселяется в другие страны Европы. Польше же следует вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.

«Они замечательно, кстати, их обустраивали все эти десятилетия после войны. Мне кажется, что Польшу за всю историю много раз уже делили», — сказал Алиханов.

К слову, восстанавливали Польшу советские войска, после чего эта страна даже расширила собственные территории, увеличившиеся после Второй мировой войны.

Польский генерал Скшипчак ранее назвал Калининградскую область «воротами в Балтийское море и на Польскую Низменность».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «игрушечные нацисты» стали причиной скандала между Соединенными Штатами и Польшей.