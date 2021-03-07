Продажи ЗОЖ-продуктов растут в России на 8,5% в год

Москва, 7 марта. На фоне пандемии люди начинают тщательнее заботиться о своем самочувствии, выбирая здоровые продукты. Аналитики рассказали об отечественном рынке продовольственных ЗОЖ-товаров.

Эксперты выявили общемировую тенденцию — интерес людей к продуктам здорового питания. И хотя многие подобные товары с надписями «био» и «эко» на самом деле далеки от ЗОЖ (в их составе могут находиться сахар и всевозможные добавки), все же они отмечают в России рост продаж.

«В последние пять лет продажи ЗОЖ-продуктов (без спортивного питания) увеличиваются в среднем на 8,5% в год», — пишет РИА Новости.

Согласно оценке Euromonitor international, в прошлом году оборот таких товаров достиг 914,3 млрд рублей, а в текущем году ожидается сумма в 949,8 млрд. Причем продовольственная розница в России в 2019 году составляла 16,1 трлн рублей в год. Таким образом, ЗОЖ-продукты занимают от 5% до 6% российского рынка, передает агентство.

Ранее Геннадий Онищенко и Виталий Милонов заявили о намерении создать совместную платформу для продвижения ЗОЖ на базе российского парламента. Инициатива обсуждалась политиками в эфире «Милонов-шоу», выпускаемом Федеральным агентством новостей.