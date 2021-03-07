Пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи — Новосибирск

Сочи, 7 марта. Полиция задержала пьяного дебошира, который вылетал из Сочи. На замечания бортпроводников мужчина никак не реагировал, продолжая мешать остальным пассажирам.

Неприятный инцидент произошел минувшей ночью в полете, когда самолет направлялся из Сочи в Новосибирск. Пассажир бизнес-класса поднялся на борт, будучи сильно пьяным и начал вести себя неадекватно. По словам очевидцев, мужчина нецензурно выражался, кидал в членов экипажа и других людей стаканчики и журналы.

Пассажиры жаловались, что такое поведение россиянина продолжалось на протяжении всего полета. Самолет даже думали экстренно посадить по пути, однако пилоты приняли решение лететь согласно установленному маршруту.

Сразу по прибытии мужчину забрали и доставили полицейские в дежурную часть, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Дебошир может провести в отделении до 15 суток.