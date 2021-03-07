Сестра Иосифа Кобзона рассказала, как он добивался места на кладбище

Москва, 7 марта. Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель объяснила, почему исполнителя похоронили не на элитном Новодевичьем кладбище или его филиале — Троекуровском кладбище.

Скончавшегося 30 августа 2018 года 80-летнего артиста похоронили на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы, что стало большим удивлением для общественности.

Место для своей будущей могилы Кобзон определил, когда его мать приехала на захоронение зятя, мужа Гелены Кандель, который покоился на Востряковском кладбище. Женщина нашла уединенное место и решила, что оно станет ее последним пристанищем. Год спустя мать Кобзона и Кандель скончалась.

Народный артист СССР приобрел место на кладбище не только для своей матери, но и попросил как почетный гражданин Москвы, чтобы его похоронили рядом с ней. Но в итоге выяснилось, что выделенной государством земли недостаточно. Тогда вдове исполнителя Нелли Кобзон пришлось заплатить миллион рублей, чтобы обустроить могилу покойного мужа. Спустя некоторое время Гелена Кандель тоже приобрела участок на Востряковском кладбище, передает «Экспресс-газета».

Недавно стало известно, что сын Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака под названием «Вдова Кобзон». Под этой маркой в России может появиться алкогольная продукция, например виски, бренди, водка, ром, сакэ или ликер.