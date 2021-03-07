Москва, 7 марта. К следствию о крушении малайзийского «боинга» с каждым днем возникает все больше вопросов. На этот раз к обсуждению актуальной темы подключились журналисты из Китая, сообщает «ПолитПазл».

Обозреватели издания Sohu в очередной публикации, посвященной расследованию дела о страшной авиакатастрофе над Донбассом, обратили внимание на отсутствие ответов по делу MH17.

«С момента авиакатастрофы минуло шесть с половиной лет, но до сих пор, в чем именно причина падения пассажирского авиалайнера, ответа так никто и не дал», — пишут китайские СМИ.

Журналисты Поднебесной считают, что затягивание процесса в первую очередь связано с позицией Запада, который рассматривал только одну версию произошедшего.

С первого дня после катастрофы возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ) объявила виновными в крушении MH17 ополченцев Донбасса, которые, по словам экспертов, использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук». Вина России якобы в передаче оружия представителям ДНР. Правда, никаких доказательств данного «факта» обвинителями так и не было предоставлено.

Аналитики Sohu удивились и странному поведению членов ССГ, которые отказались принимать во внимание информацию об украинском «Буке», предоставленную Москвой, и не дали доступа к делам малайзийским экспертам.

«Международные гражданские полеты жестко регламентированы соответствующими нормами. Но в деле MH17 много спорных моментов, и оно превращается в неразрешимую загадку», — написали журналисты Sohu.

Ранее ФАН писал, почему Запад отказывается отдавать заднюю часть «боинга».