Киев, 7 марта. Украина готова разрешить ситуацию в Донбассе «хоть сейчас». Такое заявление сделал советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко.

Для этого, по словам представителя силового ведомства, необходимо решение Верховной рады и президента Украины Владимира Зеленского. По словам советника главы МВД, так называемая «Стратегия деоккупации Донбасса» была подписана в 2019 году.

«И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия», — заявил Поцелуйко.

Он подчеркнул, что ответственность за реализацию документа лежит на депутатах Рады и Зеленском. Если они посчитают необходимым реализовать «стратегию», то Киев сразу «вернет» территории ЛНР и ДНР.

Федеральное агентство новостей недавно приводило мнение бывшего депутата Рады Елены Бондаренко, которая заявила, что Украина стала экспериментальным полигоном.