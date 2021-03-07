Особенным женщинам Крыма со сложной судьбой устроили незабываемый праздник к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня общественники в Евпатории реализовали социальный проект «Преображение выдох-вдох». Восьми уставшим женщинам с непростой судьбой решили подарить сказку, чтобы они почувствовали себя настоящими Золушками и хотя бы на день забыли о своих проблемах и заботах, рассказывает корреспондент ФАН.

Идея проекта родилась во время знакомства общественников с одной из жительниц города, которая позже тоже стала участницей проекта. Далее, сформировав идею, они обратились за поддержкой к главе администрации, и он с радостью согласился помочь в технической реализации проекта. Все услуги — маникюр, создание причесок, спа-отдых — были оказаны в рамках благотворительности.

Сложная судьба

Участницами проекта стали восемь женщин со сложной судьбой. Одна из них — одинокая мать 26-летнего парня с тяжелой формой ДЦП, которая всю свою жизнь посвятила больному ребенку, постоянно привязана к дому и борется с болезнью и бедностью.

Пять многодетных женщин с непростыми судьбами. Две девушки с прекрасным именем Юлия. Одна Юля воспитывает пятерых детей, другая — семерых, причем сама. Еще одна мамочка воспитывает трех детей, одна дочь страдает онкозаболеванием. Мамы вынуждены работать, кто-то — дворником, имея при этом высшее образование, кто-то — нянечкой в детском саду.

Две девушки еще помогают бездомным животным, участвуют в благоустройстве придомовых территорий. При этом у Татьяны своих шесть деток, а у Натальи — двое деток и десять собак, которые были подобраны с улицы не в лучшем виде, вылечены и согреты любовью и заботой. Наталья уже много лет работает наравне с мужчинами на станции технического обслуживания и ремонта большегрузных автомобилей и автобусов.

Программа мероприятия

Старт программы состоялся 5 марта, в 12:00, в спа-комплексе, где в течение трех часов девушки наслаждались его услугами: банями, саунами с аромамаслами, бассейном, зоной отдыха — все для особенных гостей.

Им предоставили возможность отвлечься от повседневных забот, расслабиться и почувствовать себя настоящими женщинами. Также отелем был любезно предоставлен номер класса люкс для отдыха и наведения красоты при помощи лучших мастеров визажа, парикмахерского искусства и маникюра. Нескольким женщинам при помощи спонсоров даже были подарены вечерние платья, чтобы они почувствовали себя по-настоящему красивыми и привлекательными.

После спа-процедур и работы визажистов участниц мероприятия ожидали экскурсия по городу, фотосессия на колесе обозрения и праздничный ужин в одном из лучших кафе города — «Мельница», — после которого всех доставили домой на такси. Для всех девушек были подготовлены в подарок от спонсоров мероприятия наборы косметики. На протяжении всего времени их сопровождали представители общественности.

Приятно было наблюдать, как уставшие закрепощенные женщины превращались в привлекательных улыбчивых представительниц прекрасного пола. Этот праздник добавил в их жизнь красок и хорошего настроения, которое помогает преодолевать трудности. Возможно, их жизнь после этого станет хоть немного лучше, а эмоциональное состояние поможет продолжать добиваться успеха. Положительные эмоции переполняли и участниц, и организаторов проекта.

Всем остальным женщинам и девушкам города администрация также подготовила своеобразный праздничный подарок в виде больших букетов цветов, выполненных школьниками в рамках конкурса к 8 Марта. Цветы размещены в центре, на специальной аллее возле администрации города и стали еще одной праздничной фотозоной.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники цветочных лавок зарабатывают на 8 Марта треть от годового дохода.