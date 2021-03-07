Евгений Плющенко и его сын вышли на лед в честь юбилея Мишина в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 марта. Ледовое шоу, приуроченное к 80-летию тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, прошло в Петербурге. На каток вышли многие спортивные звезды, например, фигурист Евгений Плющенко.

Мероприятие состоялось во дворце спорта «Юбилейный». Вторую половину программы открыл сын Евгения Плющенко от продюсера Яны Рудковской Александр, известный также под прозвищем Гном Гномыч. Восьмилетний наследник олимпийского чемпиона стал самым юным участником шоу. Свой номер Плющенко-младший откатал с чувством и достоинством.

В праздничный вечер на льду появились олимпийская чемпионка Алина Загитова с показательным номером «Эсмеральда», чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Последняя выполнила короткую программу без ошибок.

«Если этот вечер продлится еще немного — я расплачусь», — признался растроганный Мишин в конце шоу.

Заслуженному тренеру исполнится 80 лет 8 марта. Многие отечественные звезды фигурного катания проходили подготовку у Алексея Мишина, в том числе Плющенко, Туктамышева и Ягудин.

Елизавета Туктамышева недавно приняла решение вернуться в мировое фигурное катание. Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская оценила шансы фигуристки в беседе с ФАН.