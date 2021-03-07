Медики из США рассказали, как снизить риск возникновения болезней сердца

Рочестер, 7 марта. Специалисты американской клиники Мэйо рассказали о способах нормализации артериального давления, которые помогут снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По мнению медиков, в первую очередь нужно обратить внимание на лишний вес. Согласно результатам исследований, с каждым сброшенным килограммом артериальное давление снижается на 11 миллиметров ртутного столба. Нормой для женщин является талия объемом 89 сантиметров, для мужчин — 102 сантиметра.

Физическая активность также способствует снижению давления. Врачи считают, что ежедневные прогулки продолжительностью в полчаса снижают давление на 5–7 миллиметров ртутного столба. Можно заниматься танцами, плаванием, скандинавской ходьбой и иными видами спорта.

Важно следить за рационом питания. Медики рекомендуют включить в него овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. При возникновении артроза необходимо больше пить и добавить богатые магнием и цинком продукты, сообщает INFOX.

Наконец, следует отказаться от сигарет и алкоголя, ограничить употребление соли. Это снизит вероятность развития инфаркта и инсульта, а также заболеваний органов дыхания.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов рассказал о показателе давления, считающемся идеальным. По словам специалиста, следует стремиться к показателю 130 на 80 и даже ниже.