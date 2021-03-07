В Казахстане девушка осуществила мечту и стала военным летчиком. ФАН-ТВ

Ардана Ботай из Казахстана всегда мечтала быть военным летчиком и теперь наравне с мужчинами покоряет небеса.

Будучи ребенком Ардана вместе с братом в журналах разглядывала модели автомобилей, в одной из статей ее внимание привлекла фотография самолета, с тех пор она «заболела» авиацией и поняла, чему хочет посвятить жизнь.

«Еще в детстве, играя с братом в игрушки, мы начали больше интересоваться именно автомобилями, собирать какие-то журналы. В статьях я увидела фотографию МИ-29, и в тот момент появилось желание освоить этот самолет. <…> Еще в детстве я для себя решила и поняла, что это большое дело для меня, и с большой гордостью я ношу эту форму. А семья моя всегда поддерживала меня в любых начинаниях», — рассказывает девушка.

Несмотря на поддержку семьи, путь к мечте был не прост. Гендерные предрассудки окружающих не позволили девушке поступить в военный институт сил воздушной обороны имени Бегельдинова города Актобе. Но она решила, что так просто сдаваться не намерена и подала документы в Академию гражданской авиации, где выучилась по специальности «Летная эксплуатация воздушных судов и двигателей». Позже смогла перейти на военную службу. Благодаря упорству и трудолюбию Ардана добилась своей цели и сейчас является старшим летчиком истребителя авиационной эскадрильи.

Руководство Арданы отмечает, что она уже успела зарекомендовать себя как грамотный и ответственный летчик. Никаких поблажек девушка не получает и всегда работает наравне с мужчинами.

«Старший лейтенант Ботай выполнила программу подготовки на комплексном тренажере КТС -307 в полном объеме. Имеется полная учебно-материальная база для подготовки к полетам. На данный момент старший лейтенант Ботай выполнила 50% от программы, в процессе выполнения зарекомендовала себя как грамотный, ответственный летчик с хорошими летными данными. Требования, предъявляемые Ардане, такие же, как и ко всему летному составу эскадрильи, потому что в небе все равны», — говорит Галимжан Черепаев, командир авиационной эскадрильи.

По словам самой Арданы, работать в мужском коллективе ей только в радость. Признается, что находить общий язык с сильным полом ей даже проще, чем с женщинами Коллеги всегда поддерживают ее и помогают в трудный момент.