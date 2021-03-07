Сестра Кобзона раскрыла новые подробности о смерти певца

Москва, 7 марта. Сестра покойного эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона Гелена Кандель раскрыла новые подробности, касающиеся смерти ее знаменитого брата.

Известно, что артист 15 лет боролся с онкологическим заболеванием. По словам Кандель, в этом певцу успешно помогала иммунная терапия, и он мог прожить дольше.

«Ему вводили новый препарат, прием которого нельзя было прерывать. А Иосиф в Испании заболел, сепсис начался, и он приостановил лечение этим препаратом», — назвала настоящую причину смерти Кобзона его сестра в интервью «Экспресс газете».

Гелена Кандель раскрыла еще одну интересную подробность, касающуюся кончины артиста. Астролог Павел Глоба предсказывал певцу смерть еще в начале девяностых годов.

«Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами», — говорил Глоба.

Сестра исполнителя утверждает, что, получив страшное предсказание, эмоциональный Кобзон будто начал ждать своей смерти, пишут «Дни.ру». В последние дни в клинике он не хотел есть, хандрил и перестал бороться за жизнь.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, ему было 80 лет. После смерти артиста его бывший помощник пытался судиться со вдовой певца Нелли Кобзон из-за денег, но проиграл.