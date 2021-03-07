МИД РФ сообщил о предстоящей поездке Лаврова в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар

Москва, 7 марта. Глава МИД России Сергей Лавров с 8 по 11 марта совершит визит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что Лавров встретится с руководителями указанных стран и главами МИД. Запланировано предметное обсуждение многоплановых отношений России с этими странами.

«Внимание будет уделено задачам расширения деловой кооперации, согласованию новых перспективных проектов, активизации соответствующих усилий по линии двусторонних межправкомиссий по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Отдельно будут затронуты вопросы дальнейшей координации по ситуации на мировом рынке углеводородов, а также борьбы с коронавирусом. Лавров также обсудит с представителями указанных стран перспективы долгосрочного разрешения кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, в зоне Персидского залива и в арабо-израильском урегулировании.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами по случаю 130-летия установления дипломатических отношений.