В Сети появилось видео с испытаний ракеты комплекса береговой охраны «Бал»

Москва, 7 марта. Россия провела испытания ракет комплекса береговой обороны РФ «Бал» с наведением в безэховой камере.

Целями для отечественных ракет выступали два излучающих рупора, которые в зависимости от поставленной задачи имитировали группу кораблей или источник помех на расстоянии пяти метров в камере. По условиям испытаний, это было примерно около 100 км на местности. Рупоры приводились в движение за счет вертикальных рельс, двигающихся в разные стороны.

«При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — рассказывает заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.

Ранее в России продемонстрировали новое оружие береговой обороны России — ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-М», предназначенный для расширения возможностей по охране побережья РФ.