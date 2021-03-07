Лолита Милявская назвала звезд, которых хотела бы видеть на Евровидении

Москва, 7 марта. Популярная певица Лолита Милявская поделилась мыслями по поводу звезд, которые могли бы представлять Россию на Евровидении в этом году.

Выбирать, кто отправится на музыкальный конкурс от РФ, будут зрители Первого канала путем голосования 8 марта. В СМИ уже распространился список претендентов, в который попали группа #2Маши, Therr Maitz (настоящее имя Антон Беляев), рэпер Моргенштерн, Егор Крид и Niletto. Комментируя этот перечень, Лолита отметила, что всех оказавшихся в нем артистов можно назвать достойными людьми, но у Евровидения есть свои тренды.

«Моргенштерн вполне может быть, на Евровидении всегда было достаточно фриковой культуры. Каждый человек для кого-то фрик, почему нет? Я бы отправила Little Big, а если нет, то я бы проголосовала за Антона Беляева», — сказал певица в беседе с РИА Новости.

Группа Little Big должна была поехать на песенный конкурс в прошлом году с хитом Uno, но Евровидение в итоге отменили из-за пандемии. Недавно участники коллектива намекнули на участие в национальном отборе 2021 года.