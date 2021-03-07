Банковские аналитики назвали условия стабильности рубля в марте

Москва, 7 марта. Российская валюта в марте текущего года останется сильной, уверен главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Исторически март представляет собой один из наиболее сильных месяцев для курса нацвалюты. Так, за 13 лет рубль укреплялся к американской валюте в девяти случаях (70%) в первый месяц весны в среднем на 1%. Основная причина такого роста — сильный текущий счет платежного баланса России в первом квартале года, а также высокие цены на нефть и некрупные выплаты по внешнему долгу. В текущем году рубль получает поддержку на фоне частично закрытых границ из-за пандемии коронавируса, что снижает востребованность валюты для туризма.

«По нашим оценкам, российская валюта будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 88-91 к евро», — сообщил аналитик.

Также положительным фактором выступают итоги заседания по ОПЕК+. Россия с 1 апреля сможет нарастить производство нефти еще на 130 тыс. баррелей в сутки.

Решение участников сделки по нефтедобыче также положительно сказывается на ценах на нефть, сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.