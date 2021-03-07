Врачи госпитализировали автора «Песенки крокодила Гены»

Москва, 7 марта. Российскому писателю сейчас 87 лет, у него есть серьезная хроническая болезнь.

Александру Тимофеевскому стало плохо утром 7 марта. По предварительной информации, у писателя случилось обострение заболевания пищеварительной системы. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь знаменитому пациенту.

На госпитализации автора известной россиянам «Песенки крокодила Гены» настояла его супруга. Женщина хочет, чтобы поэт прошел полное медицинское обследование. Информация о состоянии здоровья Тимофеевского уточняется, пишет Пятый канал.

В последний раз серии про знаменитых крокодила Гену и Чебурашку на экраны вышли более 40 лет назад. В одном из эпизодов друг Чебурашки пел песню, стихи к которой написал именно Тимофеевский. В конце 2020 года «Союзмультфильм» презентовал новый эпизод про любимых героев.