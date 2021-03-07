Российские урологи извлекли полкилограмма камней из живота мужчины

Ишим, 7 марта. Урологи областной больницы №4 города Ишима в Тюменской области провели операцию по извлечению камней из мочевого пузыря пациента.

Как сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения, 58-летний пациент обратился в больницу с жалобой на торчащий из живота камень. Подобное случается в практике врачей впервые.

«Мы были поражены увиденным — в брюшной стенке пациента было два отверстия: одно для катетера — с цистостомой мужчина живет более 15 лет, и второе рядом. Прорывая ткани живота, из брюшной полости буквально «вырывался» камень. В нашей практике такое впервые», — рассказал заведующий отделением урологии Олег Кирилов.

Не меньше удивил врачей и рентгеновский снимок брюшной полости пациента. Выяснилось, что в его мочевом пузыре находились крупные камни. Размер наибольшего из них составил 15 сантиметров в диаметре. Врачи прооперировали пациента в экстренном порядке. В ходе операции врачам пришлось дробить камень долотом. В результате было извлечено полкилограмма камней, жизнь пациента была спасена.

Формированию камней в почках способствует множество факторов. Врачи выделяют три вида камней: уратные, оксалатные и фосфатные. Медики считают, что употребление алкоголя, сахарной газировки и кофе может быть опасным для почек. Следует ограничить их употребление, чтобы предотвратить развитие мочекаменной болезни. Образование камней можно предотвратить, если правильно питаться, сообщает INFOX.