Экс-участник «Дома-2» Кузин спровоцировал слухи о воссоединении с женой

Москва, 7 марта. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин намекнул на примирение со своей супругой Александрой Артемовой, с которой они познакомились благодаря проекту.

Звезды телестройки женаты, у них подрастает маленькая дочь. Однако осенью прошлого года пара объявила о расставании. Точную причину разрыва экс-участники «Дома-2» не раскрывали, но Кузин не против возобновления отношений. Артемова же долго раздумывала, стоит ли давать супругу еще один шанс.

Неожиданно Кузин, который не очень активно ведет страницу в Instagram, опубликовал в соцсети совместное фото с супругой. И хотя снимок был сделан давно, по посту можно подумать, что пара воссоединилась.

«Главное — найти такого человека, с которым хочется просыпаться. А вы такого человека нашли?» — написал бывший участник телестройки.

Подписчиков Кузина озадачило его фото с женой. Поклонники «Дома-2» предположили, что экс-участник реалити-шоу и его супруга снова вместе.

«Помирились? Ура!»; «Ты, Женька, держи крепче свою Сашулю!»; «Какие же вы красивые! Давайте уже миритесь»; «А ты что, Женя, с Сашей опять вместе?» — написали комментаторы.

Трансляция «Дома-2» на канале ТНТ завершилась в конце прошлого года. Ради финального выпуска на проект на небольшой период времени вернулись бывшие участники телестройки.