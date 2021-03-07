Папа римский в канун 8 Марта призвал оберегать женщин

Багдад, 7 марта. Соответствующее заявление он сделал после выступления с проповедью в городе Бахдида в Ираке 7 марта.

Он также попросил всех уважать представительниц прекрасного пола. Папа римский обратился и женщинам — он поблагодарил их за то, что продолжают давать жизнь детям, несмотря ни на какие трудности.

"Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", — подытожил понтифик, упомянув Богоматерь, которая "защищает свыше".

Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который приехал с визитом в Ирак, пишет ТАСС. С духовным лидером шиитов он обсудил вопрос безопасности христиан. Встреча была уникальной за всю историю существования папства.