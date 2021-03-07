В Татарстане мужчина спас из пожара пятерых детей и двоих взрослых

Казань, 7 марта. Житель деревни Верхний Арбаш Кукморского района в Республике Татарстан заметил возгорание в соседнем доме, где проживали пятеро детей и двое взрослых.

Возгорание началось в районе десяти часов вечера 4 марта на улице Зеленая. Руслан Нургалиев первым заметил дым, который шел со стороны частного дома соседей. Мужчина сразу позвонил в пожарную службу и сам бросился на помощь. Не дожидаясь приезда спасателей, он стучал в двери, пока хозяева не проснулись и не вышли из полыхающего здания. К этому моменту огонь охватил веранду, мебель и потолок.

Житель Верхнего Арбаша в итоге спас от неминуемой гибели пятерых детей и двоих взрослых, находившихся в доме. Нургалиев рисковал жизнью, пытаясь потушить здание водой и снегом. Причины пожара будут выяснять специалисты.

Ранее ФАН сообщал, что пожарным в Хабаровском крае не удалось вытащить из дома двоих малолетних детей. Они погибли из-за возгорания в частом доме в поселке Березовый.