Запрет Кении на экспорт кукурузы лишит фермеров из Уганды источника доходов

Найроби, 7 марта. Управление сельского хозяйства и продовольствия Кении (AFA) наложило запрет на поставки угандийской кукурузы в страну. Аналогичные меры ввели в отношении Танзании.

Решение принято в связи с обнаружением в импортном зерне веществ, вызывающих рак. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора AFA Келло Харсана.

«Результаты исследования кукурузы, импортируемой из Уганды и Танзании, выявили высокий уровень микотоксинов, который превышает все допустимые значения. Известно, что микотоксины, особенно афлатоксины, являются канцерогенными. За прошедшие годы в Кении был зарегистрирован ряд случаев острых и хронических заболеваний, связанных с афлатоксинами, включая смертельные случаи», — уточнила Келло Харсана.

Также кенийское бюро стандартов (KeBS) приказало производителям кукурузной муки изъять продукцию с рынка из-за высокого содержания афлатоксинов и призвало супермаркеты снять продукты с опасным содержанием канцерогенных веществ с полок.

Решение кенийских властей может привести к снижению цен на кукурузу и отразиться на доходах фермеров в Уганде. В связи с последствиями пандемии коронавируса экономика страны находится в бедственном положении. По данным угандийского Минфина, за последний год 65% граждан лишились источника доходов, что привело к рекордному росту нищеты.