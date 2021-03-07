Экономист Бобков рассказал о последствиях ослабления доллара для россиян

Москва, 7 марта. Рубль может стать более весомым на фоне падения доллара, заявил директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Бобков.

Если курс американской нацвалюты слабеет, то рубль наоборот должен становиться ощутимо весомее, а цены в России — перестать расти. Эксперт назвал данную тенденцию хорошей, если она наметится. Бобков заявил, что одна из причин укрепления рубля — спрос в разных странах мира на российские энергоресурсы, в частности — нефть и уголь.

Ослабление доллара может иметь двойное значение для России, предположил директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин. Первое — поступление в отечественную экономику меньшего объема финансов, так как экспортная выручка страны, номинированная в долларах, принесет меньше ресурсов в бюджет. Второе значение — приобретение оборудования и продовольствия для населения может снизиться в цене.

Россияне в феврале 2021 года нарастили покупки иностранной валюты. Доллар остается в приоритете граждан при скупке валюты. Количество операций по денежной единице США в 2,5 раза превысило показатель по евро.