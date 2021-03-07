Перехватчики Северного флота выполнили учения в Арктике

Североморск, 7 марта. Экипажи успешно отработали тренировки на сверхзвуковых боевых единицах в Заполярье, сообщают представители пресс-службы Северного флота.

Экипажи истребителей МиГ-31 совершили тренировочные полеты, ориентированные на перехват целей в диапазоне от предельно малых высот до стратосферы. Данная боевая единица способна поражать шесть воздушных целей одновременно.

В это же время летчики бомбардировщиков Су-24 отработали тактические приемы преодоления противовоздушной обороны оппонента.

Экипажам удалось показать хорошие результаты по ведению воздушной разведки, а также выполнению ракетно-бомбовых ударов. Учения выполнялись с применением средств радиоэлектронной борьбы с оппонентами, располагавшимися в том числе в горных районах.

Для отработки задействовали 20 экипажей и 14 боевых воздушных единиц.

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