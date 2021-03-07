Sina: Запад неожиданно отреагировал на санкции США против РФ

Пекин, 7 марта. Антироссийские санкции со стороны США и других стран стали темой для обсуждения в ООН, пишет китайское издание Sina.

В ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека санкции против России серьезно раскритиковали. Их назвали жестким нарушением международного законодательства. Авторы китайского издания отмечают, что крупнейшие западные СМИ никак не отреагировали на обсуждение санкций против России в ООН.

«После того, как из ООН пришла столь важная новость, она была массово проигнорирована западными СМИ», — пишут журналисты.

Аналитики указывают, что фактически ограничения со стороны США могут действовать годами и даже десятилетиями, тем самым много лет противореча международному праву. В качестве яркого примера китайские журналисты привели Россию, против которой на протяжении почти семи лет введено множество ограничений. Авторы назвали неожиданным отсутствие материалов о 46-й сессии СПЧ ООН, так как тема является действительно важной, пишет «ПолитРоссия».

Ранее президент США Джо Байден продлил еще на один год санкции против Ирана, сообщила пресс-служба Белого дома.