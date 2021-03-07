Руководители МИД РФ и Люксембурга заявили о готовности развивать сотрудничество

Москва, 7 марта. Главы МИД РФ и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами по случаю 130-летия установления дипломатических отношений.

Информация появилась на сайте российского ведомства. Лавров отметил, что Москва с середины XIX века представляла интересы Великого Герцогства на международной арене. Именно в то время появилось доверие, уважительные отношения, дружба и сотрудничество между странами.

Главы МИД подчеркнули, что удовлетворены уровнем существующих связей. Кроме того, руководители ведомств заявил о готовности развивать дальнейшее сотрудничество.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом, передает Федеральное агентство новостей.