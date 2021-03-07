Актриса Татьяна Абрамова рассказала о победе сына над раком

Москва, 7 марта. Российская актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Абрамова рассказала, как ее младший сын Александр смог победить онкологическое заболевание.

Артистка воспитывает двоих сыновей от первого брака с оператором Сергеем Кулишенко: 16-летнего Ивана и 12-летнего Александра. Младшему ребенку диагностировали страшное онкологическое заболевание в полтора года, после того как он перенес менингит в годовалом возрасте.

С тех пор обнаруженная в районе надпочечника опухоль постепенно развилась в нейробластому. Потребовалось немедленное лечение. Абрамова обращалась к услугам специалистов как российских, так и немецких клиник. Длительная борьба за здоровье ребенка разрушила брак актрисы. Ее муж не выдержал выпавших на его долю испытаний.

Телеведущей удалось найти в себе силы бороться только благодаря религии. Абрамова сразу обратилась в веру, которая, по ее словам, и спасла ее сына от недуга.

«У ребенка просто полтора года жизни взяли и изъяли. Самые важные, когда он начал говорить, начал уверенно ходить. И вдруг его положили, рот закрыли. Это было достаточно сложно. Я никогда не задавала себе вопрос: за что? Я сразу пошла в храм и стала потихонечку воцерковляться и понимать силу молитвы», — поделилась она.

Сами врачи подчеркивали, что на благоприятный исход сложной операции у Александра повлияли постоянные молитвы матери ребенка. Об этом артистка рассказала в эфире передачи «Привет, Андрей!».

Жизнь Татьяны Абрамовой со временем наладилась. В 2014 году она вышла замуж за актера Юрия Беляева, который старше ее на 27 лет. Артист почти не снимается и живет на пенсию. Ему обидно, что он редко получает приглашения сняться в кино.