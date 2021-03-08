«Лучшие в мире»: как известные мужчины России поздравили женщин с 8 Марта

Сегодня весь мир отмечает самый нежный праздник весны — Международный женский день. Мужская половина человечества не скупится на комплименты и приятные пожелания для милых дам. Известные мужчины России через Федеральное агентство новостей обратились к женщинам с самыми искренними поздравлениями.

Праздник 8 Марта, если судить по многочисленным социальным опросам, ассоциируется у россиян с цветами, сладостями, комплиментами и выходным. В этот день мужчины, как правило, берут на себя всю бытовую нагрузку — готовят праздничный ужин, делают генеральную уборку и так далее. В свою очередь женщины расслабляются — ходят в салоны красоты, в торговые центры, а также с нетерпением ждут от своих мужчин не только подарков и цветов, но и внимания.

Безусловно, за более чем 100 лет существования сам смысл Международного женского дня сильно изменился. Это можно заметить, если немного вникнуть в историю. Начать стоит с того, что дата 8 марта и не была праздником, если под последним понимать торжественный день, веселье и подарки. Своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала забастовку, во время Французской Революции парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.

Идея проведения Международного женского дня принадлежит активистке немецкого и международного рабочего движения Кларе Цеткин. Ее поддержали более 100 женщин из 17 стран, в том числе и Роза Люксембург. Однако теперь имена Розы Люксембург и Клары Цеткин упоминаются вскользь. Кроме того, сегодня далеко не каждая женщина, празднующая 8 марта, ответит, кем же были эти женщины и почему праздник связан с ними.

В России Международный женский день стал выходным в 1966 году, в брежневскую эпоху. Прекрасную половину человечества в этот день стали поздравлять не с ее правом на равенство, а с природной физической слабостью (если так можно сказать) с хрупкостью и с тем, что именно ей приходится брать на себя основой бытовой труд и главные заботы о детях.

Заметим, что 8 Марта в 2021 году в России отмечается в понедельник. Несмотря на это, российские мужчины начали поздравлять женскую половину страны с прошлой недели. В свою очередь известные политики, эксперты, актеры и музыканты обратились через Федеральное агентство новостей к россиянкам с теплыми словами.

Силовики и цветы

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) устроили акцию в преддверии 8 Марта. Они раздали букеты тюльпанов жительницам Петербурга. Солдаты прошли от станции метро «Адмиралтейская» до Гостиного двора в военной экипировке. Всем женщинам они говорили поздравления и вручали цветы. Приятные презенты получили 150 представительниц прекрасного пола.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение», — рассказал один из участников акции Алексей Симакин.

Подобные акции прошли во многих городах России. Так, например, музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии устроили в Москве праздничный флешмоб в преддверии Международного женского дня. Они выступали на площадках торгово-развлекательных комплексов российской столицы. Оркестр сыграл произведения Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», Андрея Эшпая «А снег идет», Андрея Петрова «Эй моряк» и многие другие популярные песни.

А вот оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Москве организовал флешмоб накануне Международного женского дня. Акция стартовала под звуки духовых музыкальных инструментов на станции метро «Курская». В центре помещения установили украшение в виде колонны-цветка. Курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя прибыли в зал с букетами тюльпанов и вручили их москвичкам с пожеланиями улыбок и хорошего настроения.

Особого внимания со стороны силовиков удостоились женщины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.

«Свои женщины»

Один из основателей «Квартета И» Леонид Барац в беседе с ФАН рассказал о том, что в праздничный день следует не обращаться ко всем женщинам общими фразами, а поздравлять только «своих».

«Я считаю, что свои мужчины должны своим женщинам говорить хорошие слова, а не в принципе обобщать, произнося формальные сентенции. Но есть прекрасные женщины, в которых ты влюблен и с которыми хочется быть рядом. Таких своих женщин я и поздравляю с 8 Марта», — сказал собеседник ФАН.

Признание в любви

Известный российский футболист, экс-капитан «Зенита», политик Алексей Игонин заявил, что мужчины редко говорят о том, как они сильно любят и ценят своих любимых женщин. Поэтому пожелал всем женщинам услышать в этот день признание в любви.

«Желаю всем девушкам в этот день услышать признания в любви от своих любимых мужчин», — рассказал Алексей Игонин.

Лучшие женщины в мире

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов через ФАН обратился к россиянкам с самыми важными пожеланиями. По его словам, женщины — это основа российского государства. Кроме того, он заявил, что россиянки являются самыми лучшими женщинами в мире.

«Мамы, любимые женщины, дочери — это наша гордость и основа нашего государства. Семья и очаг в первую очередь начинаются с женщины. Помните, не только в праздник нужно ценить любимых, а круглый год. Хочу пожелать в год Быка поистине бычьего здоровья. У нас самая лучшая страна и самые лучшие женщины в мире», — сказал депутат.

«Пусть все будет хорошо»

Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский считает, что Международный женский день — прекрасный праздник, и совершенно неважно, какая у него раньше была политическая коннотация. Также эксперт поздравил читательниц ФАН с наступающим праздником.

«Мои искренние поздравления в Женский день! В той стране, в которой я живу, которая раньше называлась Советский Союз, а теперь — Российская Федерация, это день наших женщин. Мы их любим, мы их поздравляем, дарим им цветы и подарки. Они у нас самые лучшие, они намного лучше нас, мы это знаем практически с самого рождения. И пусть у них все будет хорошо», — сказал Сатановский.

Стихи для милых дам

Заслуженный артист Российской Федерации, композитор Денис Майданов поздравил женщин с предстоящим Международным женским днем. Он через Федеральное агентство новостей обратился ко всем женщинам и прочитал стихотворение собственного сочинения.

«Берегите мужчин»

Народный артист России Дмитрий Певцов обратился через ФАН к россиянкам с необычным поздравлением с Международным женским днем. Он призвал прекрасную половину человечества беречь мужчин.

«Всех женщин, девушек, женщин, бабушек, тетушек, сестер, матерей поздравляю с Днем весны, любви и непосильного женского труда. Желаю радости, здоровья, вдохновения во всех делах, терпения. И, пожалуйста, берегите нас, мужчин: мы слабее, живем меньше, рожать не умеем», — сказал он.

Чистый и светлый праздник

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко рассказал о главном значении праздника. По его словам, этот день по-особенному светел, поскольку несет в себе заряд благородства, нежности и добра.

«Мы всегда ждем этот праздник, чтобы себя как-то проявить, сделать подарки, сказать какие-то теплые, нежные слова. Он несет в себе заряд благородства, нежности и добра. Поэтому все с таким удовольствием справляют этот праздник и ждут его. Мы становимся немножко другими в эти праздничные дни», — считает артист.

Неоценимая роль

Российский политик Франц Клинцевич поздравил всех россиянок, в том числе читательниц ФАН, с Международным женским днем. По его мнению, роль женщины в развитии общества неоценима: продолжение рода — это то, на чем зиждется и отечественная история, и нынешние и будущие победы России.

«Любимые женщины, которые нас окружают, приносят в нашу жизнь любовь, счастье, душевное спокойствие, уют. Мы, мужчины, это чрезвычайно ценим. Желаю вам, дорогие женщины, здоровья и благополучия. Вы не только самые красивые, но и самые умные. Счастья вам!» — сообщил политик.

Любовь и надежные мужчины

Известный советский и российский певец Валерий Сюткин также присоединился к поздравлениям. Музыкант обратился с важным пожеланием. По его словам, любовь является смыслом жизни.