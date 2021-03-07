Сенатор Кусайко рассказала, почему она любит 8 Марта

Москва, 7 марта. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала ФАН, почему Международный женский день — ее любимый праздник.

«Я так же, как и большинство женщин, жду этого праздника. В первую очередь этот день у меня всегда ассоциируется с морем цветов, улыбок и поздравлений. Именно 8 Марта можно услышать от окружающих мужчин, от мужчин-коллег столько теплых слов. Это как раз те слова, которые сильная половина человечества говорит очень редко, но именно их слабый пол готов слушать бесконечно».

Парламентарий заметила, что, как правило, в этот день на улицах мужчины поздравляют незнакомых женщин. Их лица светятся улыбками, в этот день все женщины особенно очаровательны и прекрасны, добавила она. По мнению Татьяны Кусайко, праздник всегда получается светлым и добрым, потому что всем девочкам, женщинам, бабушкам уделяется много внимания.

«От всей души хочу пожелать всем женщинам по-настоящему праздничного настроения, счастья, сияющих глаз и улыбок, — сказала она. — В этом году весна не спешит радовать нас погожими деньками, поэтому пусть душевное тепло окружающих согреет в самые сильные морозы, а любовь и забота близких растопят любые льды».

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова в преддверии 8 Марта поделилась с ФАН представлением об идеальной женщине и рассказала, какие подарки ждет от своих родных. Она призналась, что на 8 Марта любит получать цветы — это беспроигрышный вариант для любой женщины. При этом самый ценный подарок для нее в этот день — то, что своими руками сделает ее шестилетняя дочь.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня. Поздравляя участников и гостей мероприятия, он напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.