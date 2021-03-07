«Невероятная»: Кошкина поразила поклонников , блеснув грудью из-под жакета

Москва, 7 марта. Актриса шоу «Однажды в России» и телеведущая Яна Кошкина уже не в первый раз становится объектом обсуждений поклонников. В прошлом году, например, ей приписывали роман с популярным комиком Гариком Мартиросяном. Телеведущая и шоумен никак не комментировали слухи. Эти домыслы, правда, очень возмутили супругу юмориста Жанну Левину-Мартиросян, которая высказалась в защиту супруга.

Кошкина на своей странице в Instagram опубликовала свежий снимок, на нем она позирует в черном жакете, благодаря которому видна грудь телеведущей. Образ Яна дополнила ярким макияжем, губы накрасила красной помадой.

«Яна, просто секси! Очень красивая! Красотка! Невероятная!» — прокомментировали пост подписчики девушки.

4 марта актриса посетила музыкальный фестиваль «Жара music awards 2021». В 2020-м мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, а в этом году, даже несмотря на ограничения, pre-party события прошло на ура. Организатор вечеринки — Эмин Агаларов.

На роль ведущей позвали Юлию Барановскую. Среди гостей было замечено немало селебрити и музыкантов. Среди них Любовь Успенская, Нюша, Григорий Лепс, Анита Цой и, конечно же, Яна Кошкина.

Актриса не стала изменять своему вкусу и надела яркое, мерцающее стразами коралловое платье в пол с глубоким декольте.

Недавно Кошкина подарила своей матери автомобиль KIA стоимостью около 2 миллионов рублей.

Популярность брюнетке принесла роль в сериале «ЧОП». Сейчас девушка успевает сниматься в кино, различных шоу, а также заниматься модельным бизнесом.