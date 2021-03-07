Россиянам рассказали, как употребление бананов вредит организму

Москва, 7 марта. Чрезмерное употребление бананов может нанести вред здоровью человека. О том, чем опасно пристрастие к этим фруктам, рассказали эксперты.

Несмотря на то, что банан содержит много минералов и витаминов, этот фрукт может навредить организму. Его плоды могут испортить фигуру из-за большого содержания углеводов и сахарозы.

Бананы не очень положительно влияют на ЖКТ и мочевыделительную систему, считают диетологи. При этом полностью отказываться от бананов эксперты не советуют, а рекомендуют сбалансировать их присутствие в рационе человека.

Наличие в рационе большого количества пищевых волокон, диетического кальция и йогурта может обезопасить человека от появления рака толстого кишечника и прямой кишки. Об этом недавно рассказали ученые из США.

Недавно диетологи также перечислили наиболее популярные ошибки, которые допускают люди при составлении рациона. Об этом сообщает портал INFOX.