Житель Бердска арестован за избиение 81-летней бабушки на костылях

Бердск, 7 марта. Суд заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердска. Мужчина подозревается в нападении на пожилую женщину.

Злоумышленник, который избил ногами пенсионерку с палками для ходьбы, будет находиться под арестом два месяца. Меру пресечения избрал суд Новосибирской области сегодня. СК возбудил в отношении его уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».

Ранее по соцсетям разлетелся видеоролик, на котором пьяный дебошир несколько раз ударил и повалил на землю старушку, передвигавшуюся по улице с костылями и не пропустившую мужчину. По данным некоторых СМИ, пострадавшая не так давно перенесла инсульт и после болезни медленно ходит.

В Подмосковье осудят мать, истязавшую своего 6‑летнего сына. Как сообщало РИАМО, в 2018 году женщина на протяжении 5 месяцев систематически избивала и не кормила своего ребенка. Когда о таком отношении к малышу стало известно родственникам, они обратились в полицию и органы опеки.