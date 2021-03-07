Норвежец Клебо приглашен на свадьбу российского лыжника Александра Большунова

Оберстдорф, 7 марта. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо подтвердил, что лидер сборной России Александр Большунов пригласил его на свадьбу.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов пригласил его на свадьбу, дата и место проведения которой пока не разглашались. Именитый спортсмен отметил, что постарается прилететь на церемонию, пишет Ilta-Sanomat.

«Я получил письмо с приглашением. Посмотрим, как получится, но, к сожалению, на свадьбу попасть сложно из-за ситуации с пандемией. Я надеюсь, что смогу приехать. Было бы неплохо», — подчеркнул Клебо.

Норвежец является одним из основных конкурентов Большунова на ЧМ по лыжным гонкам, который проходит в Германии с 24 февраля по 7 марта. Сегодня спортсмены примут участие в масс-старте на 50 км классическим стилем.