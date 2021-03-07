Анонсирован телемост Путина и Эрдогана для запуска строительства АЭС «Аккую»

Анкара, 7 марта. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут телемост для пуска нового этапа строительства АЭС «Аккую».

Запуск основного этапа строительства состоится на следующей неделе, сообщает телеканал «Россия-1». По словам Владимира Путина, масштабные русско-турецкие проекты реализуются быстрыми темпами, поскольку есть политическая воля для их реализации, несмотря на критику.

В начале марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о телемосте, на котором Путин и Эрдоган дадут старт для начала строительства третьего блока «Аккую». Об этом главы государств решили во время «весьма обстоятельного» телефонного разговора.