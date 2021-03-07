Кража на два миллиона: у тульского пенсионера похитили целое состояние

Тула, 7 марта. Одна из крупнейших за текущий год на территории Тулы краж зафиксирована полицией региона.

Как стало известно ФАН, жертвой хищения имущества стал 90-летний местный житель. Пенсионер поверил незнакомке, которая пришла в его квартиру и представилась работницей социальной службы. Гостья длительное время находилась в жилище, отвлекала мужчину разговорами о возможности оказания ему дополнительной материальной помощи. В ходе такой беседы она сумела выяснить, где хранятся сбережения. Престарелый туляк сам рассказал об имеющихся у него деньгах, даже не подумав, что может общаться со злоумышленницей.

«Долгий разговор внутри квартиры позволил женщине убедиться в отсутствии посторонних. Таким образом, она осознала свою возможность действовать тайно и беспрепятственно. По предварительным данным, отвлекая жертву противоправного деяния, похитительница дождалась, когда останется одна в комнате, где хранились сбережения, и забрала все денежные средства», – рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Нанесенный ущерб составил 2 миллиона рублей. В полиции региона возбудили и расследуют уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса РФ. Принимаются меры для выяснения личности злоумышленницы.

Ранее ФАН рассказывал о том, как тульская пенсионерка отдала «банковским работникам» почти миллион рублей.