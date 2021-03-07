Принц Чарльз больше волнуется за здоровье отца, чем за интервью Меган Маркл

Лондон, 7 марта. Сын британской королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа принц Чарльз обеспокоен здоровьем отца и не волнуется из-за предстоящего интервью своего сына Гарри и его жены.

Принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, которые более года назад отказались от королевских привилегий, 7 марта дадут интервью Опре Уинфри в эфире американского телевидения. Однако принца Чарльза, по данным британских СМИ, не волнует, что герцог и герцогиня Сассекские скажут на ТВ.

Дело в том, что отец наследника британской королевской семьи с середины февраля находится в больнице. Сначала 99-летнего принца Филиппа доставили в клинику короля Эдуарда VII с инфекцией. В Букингемском дворце подчеркнули, что речь идет не о коронавирусе.

Чарльз, судя по всему, переживает за отца больше других родственников. Сын Елизаветы II стал единственным представителем королевской семьи, посетившим герцога Эдинбургского после его госпитализации. СМИ уже отмечали, что в случае смерти Филиппа королева может отказаться от трона, и тогда на него сядет принц Чарльз.

Супруга Елизаветы II через некоторое время после госпитализации перевели в больницу святого Варфоломея. Там принц Филипп перенес медицинскую процедуру на сердце.