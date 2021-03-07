Волгоградец в трико напал на прохожих с заточкой

Волгоград, 7 марта. Правоохранители задержали неадекватного мужчину в майке и трико, бросавшегося на прохожих с заточкой. Он успел ранить одну женщину.

Злоумышленник стоял возле магазина на улице Николая Отрады, показывал горожанам предмет, похожий на нож, и бросался камнями в проезжающие автомобили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этот момент рядом с местом происшествия оказался полицейский, который шел на работу.

Он потребовал, чтобы мужчина прекратил противоправные действия и попытался оттеснить его в безлюдное место. Тогда нападавший решил сбежать. Поймать его удалось на улице Набережной Волжской Флотилии.

Позднее выяснилось, что агрессивный волгоградец состоит на учете из-за психического заболевания. Незадолго до инцидента его выписали из профильного стационара. От его действий пострадала женщина 1967 года рождения, у нее диагностировали резаные травмы рук и головы.

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