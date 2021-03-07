Президент украинского «Олимпика» русским матом обругал итоги игры с «Шахтером»

Киев, 7 марта. Матч донецких команд «Олимпик» и «Шахтер» закончился крупным скандалом, который учинил президент проигравшей команды Владислав Гельзин.

В результате матча «Олимпик» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1. Команда смогла сравнять счет, но главный арбитр решил отменить гол, применив систему видеопомощи судьям (VAR). Гельзину это не понравилось, и он решил высказаться в самый неожиданный момент, когда главный тренер команды Юрий Калитвинцев давал интервью.

Гельзин, используя не украинский язык, а русский мат, попросил Калитвинцева сказать на камеру, что судья является нехорошим человеком, который отменяет чистые голы.

«Для чего этот ******* [негодяй] итальянец находится у нас в стране?» — возмутился президент «Олимпика».

Речь идет о главе судейского корпуса УАФ итальянце Лучано Лучи.

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