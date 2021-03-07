В Минобороны Белоруссии рассказали о женщинах-военнослужащих в армии страны

Минск, 7 марта. Белорусская армия насчитывает более четырех тысяч женщин, об этом в преддверии Международного женского дня сообщили в военном ведомстве страны.

Минобороны Республики Беларусь заявило, что более 700 женщин-военнослужащих носят офицерские погоны, свыше 1000 являются прапорщиками и около 2300 девушек проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов. Военное ведомство Белоруссии подчеркивает, что большая часть женщин в армии — это военные врачи, психологи, переводчики, юристы и связисты. Но это не мешает девушкам проходить службу и на других должностях. Они могут выбрать направление командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, педагогического профиля.

В данный момент в Военной академии Белоруссии проходят подготовку 38 девушек, заявляют в оборонном министерстве.

Ранее ФАН писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих РФ с наступающим 8 Марта. Он отметил, что на сегодняшний день в ВС России служат почти 40 тысяч женщин, в их числе более четырех тысяч офицеров.