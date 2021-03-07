Психолог Абравитова указала на одну странность в идее Шуфутинского снова стать отцом

Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский мог с определенным расчетом заявить о желании завести ребенка. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что 72-летний артист и его новая возлюбленная хотят завести малыша своими силами и не планируют обращаться за помощью суррогатной матери.

«На старости лет Шуфутинский обретет радость отцовства. Это чувство приходит далеко не ко всем мужчинам, ко многим — во второй половине жизни. Они начинают ценить это, понимать или бросаются делать детей», — сказала специалист.

В то же время Марианна Абравитова обратила внимание на одну странность в данном заявлении артиста.

«Меня удивляет, что они объявили о своих стараниях. Насколько же людям хочется выставить на показ публике свою жизнь. Это характерно для всех медийных людей. Особенно когда о них начинают все меньше говорить. Они используют все способы, чтобы привлечь к себе внимание. Я не думаю, что они пытаются завести малыша естественным способом. Когда люди работают над таким вопросом, то не докладывают об этом окружающим. Даже в молодом возрасте мы понимаем, что может получиться, а может и нет», — отметила психолог.

В завершение она поделилась своим мнением о возможном расчете музыканта и его возлюбленной.

«Я считаю, здесь они сразу двух зайцев убивают. Во-первых, привлекают к себе внимание. Во-вторых, сделают так, чтобы публика ждала этого ребенка. Они заявляют всем: «Сейчас у нас такой период. Из постели не вылезаем. Может быть, поэтому вы и не видите меня на экране, но мне не до вас, ребята». Наконец, появится сам малыш, чтобы никто не подумал, что Шуфутинский не сам его сделал», — подытожила эксперт.

Ранее Марианна Абравитова посоветовала Михаилу Шуфутинскому перед попытками завести малыша хорошо оценить состояние своего здоровья.