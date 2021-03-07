Жителям России объяснили, почему сейчас стоит продавать «перегретый» биткоин

Москва, 7 марта. Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков рассказал гражданам Российской Федерации, почему сегодня лучше осуществлять продажу самой популярной в мире криптовалюты.

Рынок криптовалют находится в стадии коррекции, сообщает РБК, опросивший финансовых экспертов. Текущая ценовая тенденция намекает на риск коррекции биткоина к уровню в 40 тысяч долларов, заявил Першиков журналистам.

«Выбирая между тем, чтобы купить сейчас криптовалюту или продавать, то я предпочитаю второй вариант», — добавил он.

На стоимость криптовалюты способно оказать давление снижение классических рынков, которое, в свою очередь, вызвано повышением инфляционных рисков. Аналитик советует россиянам продавать ЦФА «накоротке», и в первую очередь «перегретые», по его словам, биткоин и Ethereum. Другие эксперты прогнозируют курсу биткоина как негативные сценарии, так и возможный рост к отметке в 58 тысяч долларов.

Заслуженный экономист России Андрей Марголин рассказал Федеральному агентству новостей, почему считает самую популярную криптовалюту бесперспективной. Эксперт отметил, что «не верит» в те валюты, которые не эмитируются государством.