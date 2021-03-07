Лев Лещенко зачитал рэп на сцене Comedy Club

Москва, 7 марта. Знаменитый эстрадный исполнитель Лев Лещенко попробовал себя в роли рэп-исполнителя на сцене юмористического шоу Comedy Club.

Певец составил компанию юмористу Демису Карибидису, с которым они показали номер под названием «В гримерке у Лещенко». Карибидис играл роль преданного поклонника творчества эстрадного исполнителя.

«Лев Валерьянович — легенда. В честь него даже рыбу назвали», — пошутил шоумен.

Карибидис заявил, что мечтает спеть вместе с Лещенко. Юморист рассказал певцу, что он якобы родился прямо во время выступления исполнителя.

«Меня мама на вашем концерте родила. Она сказала: «В роддоме я еще рожу, а Лещенко в Новороссийске один раз бывает»», — продолжил упражняться в юморе резидент Comedy Club.

Затем Демис Карибидис попросил мэтра эстрады исполнить песню специально для его тещи. В конце номера Лев Лещенко зачитал рэп под свой легендарный хит «Прощай», от чего зрители пришли в восторг.

В недавней беседе с корреспондентом ФАН Лев Лещенко поздравил женщин с наступающим 8 Марта. По мнению певца, этот праздник делает мужчин чище и благороднее.