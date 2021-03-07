Высшая каста, смертная казнь, Чубайс и Аляска. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Он — известный адвокат. Он обвинялся в покушении на Чубайса и был оправдан присяжными вместе с полковником Квачковым. Он провел полтора года в СИЗО, написал шесть книг и ведет свой Youtube-канал.

Он разобрался в том, как, кому и за сколько была продана русская Аляска и возможно ли ее вернуть. Он — Иван Миронов, который стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» и расскажет в прямой беседе обо всем.

Нужна ли в России смертная казнь или в случае ее применения начнут казнить невиновных? О чем его новый роман «Высшая каста», и почему он писался пять лет?

Как можно повлиять в положительную и отрицательную сторону на мнение присяжных? Кто был автором самой первой в России приватизации задолго до Анатолия Чубайса?

Как адвокат Иван Миронов выбирает подзащитных, или они выбирают его?

Об этом и многом другом в программе Николая Старикова «По-СтАриковски».