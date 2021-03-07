Российский диетолог рассказал, как приготовить полезные блины на Масленицу

Москва, 7 марта. Применение некоторых компонентов при приготовлении блинов может сделать блюдо полезным для здоровья, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Использование гречневой или кукурузной муки положительно сказывается на качестве блинов, делая их менее вредными, уточнила эксперт. Также при их приготовлении можно использовать масло чиа и тыквенные семечки.

Основная проблема блинов в отношении здоровья заключается в непереносимости глютена некоторыми людьми. Как подчеркнула Перевалова, в роли подсластителя рекомендуется использовать сахарозаменитель, а вместо подсолнечного масла — масло чиа.

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Варенье и жирные начинки в блинах можно заменить свежими ягодами, фруктами, а также сметаной с низким процентом жирности. Об этом ранее рассказала диетолог Антонина Стародубова.