Психологи из США назвали способы борьбы с сезонной депрессией

Вашингтон, 7 марта. Способы распознавания сезонной депрессии и борьбы с ней назвали психологи из Соединенных Штатов. Классическими симптомами являются повышенная сонливость и проблемы с концентрацией.

Депрессию можно определить по таким признакам, как чувство грусти, раздражительность, нарушение концентрации внимания, отсутствие интереса к деятельности, повышенные аппетит и сонливость. При этом из многих видов депрессии возможно выйти, изменив режим сна и рацион. Также следует заниматься спортом и быть социально активным.

Важно соблюдать гигиену сна. Не употреблять кофеин и алкоголь, отказаться от использования гаджетов перед сном. Не меньшую роль играет свет. Он активирует сигнал, который передает клеткам, какое время суток. С утра возникает всплеск кортизола, что придает энергии, передает The New York Times.

До этого сообщалось, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с психологическими проблемами, в том числе с депрессией. Вывод сделали ученые из Великобритании.

Ранее ученые рассказали о влиянии йоги на мозг. Во время занятий вырабатывается кислота, при нехватке которой может развиться депрессия, передает INFOX.