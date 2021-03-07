В Сети поставили на место Кравчука, угрожавшего России «жесткими мерами»

София, 7 марта. Читатели болгарских СМИ иронично прокомментировали заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о «жестких мерах» против России.

В болгарской прессе вышел материал, в котором было представлено интервью главы украинского представительства в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. В нем бывший украинский лидер пригрозил России «радикальными шагами и жесткими мерами».

В СМИ Болгарии напомнили, что в последние годы украинские чиновники очень часто называют Россию «страной-агрессором». При этом официально Украина не ведет с ней боевых действий. В Сети со скепсисом отнеслись к угрозе политика в адрес Москвы, а также решили поставить Кравчука на место.

«Единственный шаг, который могут сделать правящие круги Украины – публичное сепукку, которое окончательно прекратит существование самой Украины», — написал один из комментаторов.

Некоторые же писали, что Киев может рассчитывать на военную помощь от США. Это может привести к возобновлению войны в Донбассе. Однако большинство пользователей глумливо отреагировали на слова Кравчука.

«Он заявил о «радикальных шагах» и «жестких мерах». После таких «жестких мер» украинское государство может исчезнуть с карты мира», — считает один из читателей.

Ранее экс-президент Украины заявлял, что нынешний руководитель государства Владимир Зеленский разочаровался в возможности стабилизировать ситуацию в Донбассе.