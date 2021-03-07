Информацию о сбоях на БелАЭС опровергли в Минэнерго Белоруссии

Минск, 7 марта. Первый энергоблок Белорусской АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон — в пределах нормы. В министерстве энергетики рассказали, что никаких сбоев не было.

Сообщения о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС не подтвердились. Об этом пишет БелТА со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы министерства энергетики.

Согласно имеющимся данным, система функционирует без сбоев, радиационный фон не превышает установленные лимиты. Сейчас на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации, отмечают в ведомстве.

Строительство Белорусской АЭС осуществляется по российскому проекту «АЭС-2006» около Островца в Гродненской области. Общая мощность двух реакторов ВВЭР-1200 составит 2400 МВт.

На строительство БелАЭС был привлечен российский госкредит, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Оставшуюся часть от него могут направить на другие инвестпроекты.