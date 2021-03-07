В США назвали главное отличие российского Ту-160 от бомбардировщика B-1

Вашингтон, 7 марта. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 превосходит американский самолет B-1 по скорости и некоторым другим боевым характеристикам.

К такому выводу пришли обозреватели издания The National Interest. По мнению экспертов, Ту-160 и B-1 сильно отличаются друг от друга. Они напомнили, что американский самолет изначально был задуман как высотный сверхзвуковой бомбардировщик, но от этой идеи отказались, потому что советская система ПВО не оставила бы ему шансов, пишет «ПолитРоссия».

США в B-1B сделали ставку на возможность полета на сверхзвуковых скоростях, но на малых высотах. Самолет сделали более незаметным и обновили ему систему прицеливания.

«Ту-160 похож на В-1B, но это совсем другой самолет. СССР проектировал реактивный самолет как средство доставки крылатых ракет с ядерными боеголовками на территорию противника», – говорится в статье.

Эксперты подчеркнули, что главное отличие Ту-160 от американского самолета заключается в скорости перемещения — 2,05 Маха против 1,25 Маха у B-1B. Вооружение российского бомбардировщика представлено крылатыми ракетами большой дальности.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день Россия имеет на вооружении 16 бомбардировщиков Ту-160, которые подверглись глубокой модернизации.