Стало известно, в каком случае миру может грозить кризис времен Великой депрессии

Москва, 7 марта. Финансовые эксперты объяснили журналистам, в каком случае в мире может образоваться кризис, сопоставимый с временами Великой депрессии в 1930-х годах.

Правительства стран мира резко увеличили траты на фоне коронавирусной пандемии, а центральные банки снизили процентные ставки. Мир погрузился в долги, пишет РИА Новости: общая задолженность в 3,5 раза выше объема мировой экономики, что еще не стало пределом.

В итоге многие страны оказались в зоне риска: обслуживать кредиты им сложно даже в условиях рекордно низких ставок. Все дело в том, что государственные доходы на фоне расходов резко упали, считают эксперты.

«Кредитный пузырь может лопнуть, породив мировой кризис, сопоставимый с Великой депрессией 1930-х», — заявил экономист Олег Чередниченко.

Государства это понимают, поэтому в ближайшем будущем финансовые аналитики ожидают сдерживание монетарной политики. Что касается России, то госдолг, по мнению экспертов, находится на безопасном уровне — всего 18% ВВП.

Отношение отечественного суверенного долга к ВВП является одним из самых низких в мире. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, добавив, что от «долговой петли» Россию спасли несколько человек — президент Владимир Путин, Алексей Кудрин и Игорь Сечин.