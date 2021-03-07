Лестничный пролет обрушился в жилом доме под Саратовом

Саратов, 7 марта. Поисково-спасательное подразделение выехало на место ЧП после сообщения об обрушении лестничного пролета в доме 1960 года постройки.

Частичное обрушение лестничного пролета произошло в подъезде аварийного дома в Заводском районе по улице Брянской, пишет kp.ru. Половина лестницы буквально ушла под землю на первом этаже. По предварительной информации, при обрушении никто из жильцов дома не пострадал.

Спасатели уже установили временное деревянное укрепление, предварительно расчистив проем под лестничным маршем, чтобы жильцы дома могли подниматься на этажи. В МЧС объявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Рабочий погиб при обрушении траншеи в Петербурге, сообщал телеканал «360». Он скончался до прибытия спасателей и скорой помощи.