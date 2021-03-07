NI: недооценка российского истребителя Су-35 обернется для Запада проблемами

Вашингтон, 7 марта. Запад зря недооценивает российского «реактивного монстра» Су-35, он будет бороться за доминирование в воздухе во всем мире, пишет американское издание The National Interest.

НАТО считает, что российские истребители Су-35 представляют собой лишь временный проект, который необходим России пока она не нарастит серийное производство Су-57. Но обозреватели американского издания уверены, что Западу нельзя недооценивать эти самолеты, так как уже через несколько лет они будут бороться за доминирование в воздухе во всем мире. Перевод статьи The National Interest опубликовала «ПолитРоссия».

«Этот самолет — «реактивный монстр». Су-35С является одноместным двухмоторным сверхманевренным самолетом поколения 4 ++, который зарекомендовал себя как весьма способный конкурент современной американской авиации, включая F-15, F-18 и даже новейшим F-35», — пишут военные эксперты.

Вооружение Су-35 включает в себя 30-мм автоматическую пушку ГШ-30-1 с 150 снарядами. Истребитель имеет разные классы ракет: «воздух — воздух», «воздух — земля» и корректируемые авиационные бомбы. У Су-35 замечательная маневренность, которая превосходит показатели практически всех истребителей четвертого поколения.

«Угроза Су-35 заключается не только в том, что самолет может делать в воздухе. Но и в том, что ВКС РФ являются не единственным оператором этих машин», — подчеркнули авторы статьи.

Американские аналитики опасаются, что широкое распространении этих самолетов изменит баланс воздушных сил во многих регионах, а это позволит другим странам конкурировать с НАТО.

Ранее ФАН писал, что обозреватели Military Watch перечислили достоинства радара российского Су-35. Благодаря поворотной антенне угол обзора по высоте достигает 90 градусов, а по азимуту — 120. Таким полем зрения могут похвастаться немногие истребители.